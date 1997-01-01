Магазин сетевого оборудования для дома и офиса

Для построения локальной сети любого типа и сложности, помимо интернет-кабеля, потребуется подходящее сетевое телекоммуникационное оборудование – элементы, необходимые для создания, модернизации, использования компьютерной инфраструктуры.

Сетевое оборудование – это специальные компоненты, помогающие равномерно распределить сигнал на несколько устройств, передавать пакеты в режиме реального времени.

Оборудование для Интернета (локальной сети) бывает таких видов:

активное, которое потребляет электрическую энергию, самостоятельно принимает, преобразовывает, перераспределяет радиосигнал;

пассивное, которое не нуждается в источнике питания, розетках, электроэнергии, а также организует функционирование других участков узлов.

Проводное сетевое оборудование пересылает информацию посредством оптоволоконного кабеля, соединяя определенное количество компьютеров, принтеров, сканеров, распределителей вместе. Беспроводное отправляет данные по радиоканалам связи. Главное условие – наличие поддержки Wi-Fi технологии у второго гаджета: ноутбука, смартфона, ПК. Функционирует независимо от планировки здания, маршрутов кабельной прокладки, месторасположения устройств.

Активное сетевое оборудование

Активное компьютерное сетевое оборудование подразделяется:

Медиаконвертеры – двухпортовые приборы, участвующие в преобразовании среды передачи информации. Маршрутизаторы (роутеры) – сетевое оборудование, купить которое можно для квартиры, небольшого офиса, крупной компании. Объединяет группы ЛВС, фильтрует входящий трафик, разбивает IP-адреса. Коммутаторы (свитчи), которые соединяют несколько узлов в одном сегменте, имеют от 4 до 32 портов. Оптические модули (трансиверы) – устройства, применяющиеся в качестве преобразователя интерфейса трансляции пакетов. Точки доступа – базовые станции, предоставляющие Wi-Fi доступ к существующей инфраструктуре либо создающие новый. Адаптеры (платы) – устройства, устанавливаемые в ПК и присоединяющиеся к ЛВС. Антенны, что расширяют частотный диапазон, усиливают прием радиосигнала, частоту. Повторители (репитеры), которые увеличивают длину сегмента сетки благодаря сигнальному повторению.

Видео про активное сетевое оборудование

Пассивное сетевое оборудование

Сетевое коммутационное оборудование необходимо владельцам частных учреждений, торговых центров, отелей, кафетериев, заводов, банков, различных производств.

Сетевое телекоммуникационное оборудование пассивного типа включает:

коаксиальные, силовые, телефонные провода, витую пару, оптику;

патч-панели;

трассы, короба, каналы, лотки;

патч-корды;

коннекторы (RJ11, RJ45, RG58, GG45);

монтажные шкафы;

стойки.

Купить телекоммуникационное оборудование описанной разновидности рекомендуется дополнительно к активным элементам. Оно упрощает монтаж, прокладку кабельных систем.

Купить сетевое оборудование

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